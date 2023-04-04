Ефимов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Иван Семенович

Ефимов Иван Семенович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.02.1878

Дата смерти

?.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1878

Отец: Ефимов Семён Григорьевич

Мать: Ефимова (Поггенполь) Александра Карловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Адриан Иванович

Мать ребёнка: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина

Работа или профессия
Неизвестно
русский художник-анималист, скульптор, график и иллюстратор, живописец, театральный деятель, реформатор кукольного театра, профессор
Смерть
?.01.1959
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.