Ефимов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения?.02.1878
Дата смерти?.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Симонович-Ефимова (Симонович) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский художник-анималист, скульптор, график и иллюстратор, живописец, театральный деятель, реформатор кукольного театра, профессор
Смерть
?.01.1959