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Львов Соломон

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

05.01.1859

Дата смерти

09.08.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Стефан

Мать ребёнка: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Работа или профессия
Неизвестно
психиатр
Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Львов Андре Мишель

Мать ребёнка: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Смерть
09.08.1939

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