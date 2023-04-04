Львов Соломон
Место рождения
Дата рождения05.01.1859
Дата смерти09.08.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Львов Стефан
Мать ребёнка: Львова (Симонович) Мириам (Мария)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
психиатр
Рождение ребёнка
08.05.1902
Сын: Львов Андре Мишель
Мать ребёнка: Львова (Симонович) Мириам (Мария)
Смерть
09.08.1939