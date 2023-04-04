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Львов Андре Мишель

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Место рождения

Ainay-le-Château, Allier, Auvergne, France

Дата рождения

08.05.1902

Дата смерти

30.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1902

Отец: Львов Соломон

Мать: Львова (Симонович) Мириам (Мария)

Работа или профессия
Неизвестно
physician, biologist
Работа или профессия
Неизвестно
микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Львова (Бурдалё (Bourdaleix)) Маргерит (Marguerite)

Смерть
30.09.1994

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