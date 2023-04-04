Львов Андре Мишель
Место рожденияAinay-le-Château, Allier, Auvergne, France
Дата рождения08.05.1902
Дата смерти30.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1902
Отец: Львов Соломон
Работа или профессия
Неизвестно
physician, biologist
Работа или профессия
Неизвестно
микробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1965 года
Бракосочетание
Около 1925
Смерть
30.09.1994