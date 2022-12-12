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Созинов Георгий (Егор) Николаевич

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Место рождения

Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния

Дата рождения

30.03.1896

Дата смерти

03.12.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896

Отец: Созинов Николай Михайлович

Мать: Созинова Евфросиния Григорьевна

Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Крещение
31.03.1896
Молотниково, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Игумновской волости деревни Устиновской крестьянин Иоанн Никитин Устинов
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Созинов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Созинов Михаил Георгиевич

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
13.01.1923

Сын: Созинов Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
03.03.1925

Сын: Созинов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
10.11.1926

Сын: Созинов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Прохорчик Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Лидия Георгиевна

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.09.1936

Дочь: Козлова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна

Военная служба
15.02.1942
Дата призыва: 15.02.1942 Котельничский РВК, Кировская обл., Котельничский р-н | Дата призыва: 15.02.1942 Воинское звание: красноармеец
Место жительства
1963
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Переезд с семьей сына Николая
Работа или профессия
Неизвестно
Оголиха, Кировская область, Россия
Сапожник
Работа или профессия
Неизвестно
Оголиха, Кировская область, Россия
сапожник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созинова Екатерина Прокопьевна

Смерть
03.12.1965
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
с. Юрьево
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