Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Место рожденияПочинок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Дата рождения30.03.1896
Дата смерти03.12.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1896
Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Крещение
31.03.1896
Молотниково, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Игумновской волости деревни Устиновской крестьянин Иоанн Никитин Устинов
Рождение ребёнка
Около 1919
Сын: Созинов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
17.07.1921
Сын: Созинов Михаил Георгиевич
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
13.01.1923
Сын: Созинов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
03.03.1925
Сын: Созинов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
10.11.1926
Сын: Созинов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
29.01.1929
Дочь: Прохорчик Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Лидия Георгиевна
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.12.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.09.1936
Дочь: Козлова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Созинова Екатерина Прокопьевна
Военная служба
15.02.1942
Дата призыва: 15.02.1942 Котельничский РВК, Кировская обл., Котельничский р-н | Дата призыва: 15.02.1942 Воинское звание: красноармеец
Место жительства
1963
Переезд с семьей сына Николая
Работа или профессия
Неизвестно
Оголиха, Кировская область, Россия
Сапожник
Работа или профессия
Неизвестно
Оголиха, Кировская область, Россия
сапожник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1965
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Обширный инфаркт
Похороны
Неизвестно
с. Юрьево