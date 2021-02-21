Козлова (Созинова) Надежда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Созинова) Надежда Георгиевна

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Место рождения

д. Оголиха (Котельнический р-н)

Дата рождения

27.09.1936

Дата смерти

21.02.2021

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1936

Отец: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Образование
1961
Пермь, Пермский край, Россия
Пермский государственный медицинский институт, саниария, санитарный врач
Бракосочетание
06.01.1962

Муж: Козлов Геннадий Николаевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Николаевич

Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Геннадий Николаевич

Россия
Смерть
21.02.2021
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