Козлова (Созинова) Надежда Георгиевна
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения27.09.1936
Дата смерти21.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1936
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Образование
1961
Пермь, Пермский край, Россия
Пермский государственный медицинский институт, саниария, санитарный врач
Бракосочетание
06.01.1962
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Николаевич
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Геннадий Николаевич
Россия
Смерть
21.02.2021