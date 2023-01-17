Созинова (Селезенева) Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинова (Селезенева) Екатерина Прокопьевна

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Место рождения

Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии

Дата рождения

01.11.1896 ст.

Дата смерти

04.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1896 ст.

Отец: Селезенев Прокопий Андреевич

Мать: Селезенева Александра Васильевна

Починок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Созинов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
17.07.1921

Сын: Созинов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
13.01.1923

Сын: Созинов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
03.03.1925

Сын: Созинов Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
10.11.1926

Сын: Созинов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
29.01.1929

Дочь: Прохорчик Антонина Георгиевна

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
21.03.1931

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.12.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
27.09.1936

Дочь: Козлова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Переезд с семьей сына Николая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Смерть
04.05.1964
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: рак щитовидной железы
Похороны
Неизвестно
с. Юрьево
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