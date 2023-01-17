Созинова (Селезенева) Екатерина Прокопьевна
Место рожденияПочинок Вновь Корминский Казаковской волости Вятской губернии
Дата рождения01.11.1896 ст.
Дата смерти04.05.1964
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Созинов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Сын: Созинов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Сын: Созинов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Сын: Созинов Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Сын: Созинов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Дочь: Прохорчик Антонина Георгиевна
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Дочь: Козлова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Созинов Георгий (Егор) Николаевич