Прохорчик (Созинова) Антонина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорчик (Созинова) Антонина Георгиевна

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Место рождения

д. Оголиха (Котельнический р-н)

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
Около 10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохорчик Михаил

г. Минск
Рождение ребёнка
25.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохорчик Михаил

г. Минск
Смерть
2020
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