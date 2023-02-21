Прохорчик (Созинова) Антонина Георгиевна
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
Около 10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохорчик Михаил
г. Минск
Рождение ребёнка
25.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохорчик Михаил
г. Минск
Смерть
2020