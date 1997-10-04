Прохорчик Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорчик Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Прохорчик ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 10.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорчик Антонина Георгиевна

г. Минск
Рождение ребёнка
25.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорчик Антонина Георгиевна

г. Минск
Смерть
04.10.1997
Похороны
Неизвестно
д. Волма (Минск)
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