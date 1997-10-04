Прохорчик Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смерти04.10.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Отец: Прохорчик ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 10.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорчик Антонина Георгиевна
г. Минск
Рождение ребёнка
25.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прохорчик Антонина Георгиевна
г. Минск
Смерть
04.10.1997
Похороны
Неизвестно
д. Волма (Минск)