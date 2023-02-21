Созинов Михаил Георгиевич
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения17.07.1921
Дата смерти19.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1921
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Образование
Около 1938
Артиллерийское училище
Военная награда
29.03.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная награда
09.05.1945
Орден Отечественной войны I степени
Военная награда
20.04.1946
Орден Красной Звезды
Военная награда
05.11.1946
Медаль «За боевые заслуги»
Военная служба
Около 1946
Владивосток, Приморский край, Россия
Дальний Восток
Рождение ребёнка
08.08.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Созинова Валентина Федоровна
Дальневосточный ФО
Рождение ребёнка
1953
Сын: Созинов Юрий
Мать ребёнка: Созинова Валентина Федоровна
Военная служба
Неизвестно
Подполковник.Кавалер орденов Великой Отечественной войны I и II степеней, ордена Красной Звезды. Начал войну лейтенантом, старшим адъютантом 1-го дивизиона 390 гаубичного артиллерийского полка 17 Горь... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.1958
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
19 октября 1958 года рано утром Михаил Георгиевич скончался. Я (Александр Геннадьевич Созинов)с родителями был на похоронах в Котельниче, очень хорошо помню это печальное событие, мне было 10 лет на т... Показать все