Созинова (Устинова) Евфросиния Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинова (Устинова) Евфросиния Григорьевна

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Место рождения

Устиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

26.09.1871

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1871

Отец: Устинов Григорий Иоаннович

Мать: Устинова Варвара Софониевна

Устиновская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Крещение
27.09.1871
Восприемница : девица Ирина, дочь крестьянина дер. Устиновской Артемия Филипповича Устинова
Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Созинов Николай Михайлович

г. Котельнич, Николаевская церковь
Witnesses:Поручители жениха: Казаковской волости что был починок Ковригин крестьянин Михаил Ильин Кириллов и запасной рядовой Лука Дмитриев Созинов. Со стороны невесты: Казаковской воловсти что был п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Созинов Михаил

Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович

Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Кубасова Ольга

Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Созинов Сергей

Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович

Образование
Неизвестно
неграмотная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович

Смерть
Около 1943
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