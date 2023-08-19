Созинова (Устинова) Евфросиния Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.09.1871
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1871
Крещение
27.09.1871
Восприемница : девица Ирина, дочь крестьянина дер. Устиновской Артемия Филипповича Устинова
Бракосочетание
09.11.1892
г. Котельнич, Николаевская церковь
Witnesses:Поручители жениха: Казаковской волости что был починок Ковригин крестьянин Михаил Ильин Кириллов и запасной рядовой Лука Дмитриев Созинов. Со стороны невесты: Казаковской воловсти что был п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Созинов Михаил
Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1896
Сын: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович
Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Кубасова Ольга
Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Созинов Сергей
Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович
Образование
Неизвестно
неграмотная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Отец ребёнка: Созинов Николай Михайлович
Смерть
Около 1943