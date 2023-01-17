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Созинов Геннадий Георгиевич

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Место рождения

д. Оголиха (Котельнический р-н)

Дата рождения

13.01.1923

Дата смерти

22.09.1989

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923

Отец: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
21.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Любовь Ивановна

с. Спасское
Рождение ребёнка
24.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Любовь Ивановна

с. Макарье (Кировская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созинова Любовь Ивановна

с. Спасское
Смерть
22.09.1989
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище
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