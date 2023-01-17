Созинов Геннадий Георгиевич
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения13.01.1923
Дата смерти22.09.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1923
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Рождение ребёнка
21.11.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Созинова Любовь Ивановна
с. Спасское
Рождение ребёнка
24.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Созинова Любовь Ивановна
с. Макарье (Кировская обл.)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созинова Любовь Ивановна
с. Спасское
Смерть
22.09.1989
Киров, Кировский муниципальный район, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Макарьевское кладбище