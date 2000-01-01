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Созинов Николай Михайлович

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Место рождения

починок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Созинов Михаил

Мать: не указана

починок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния
Бракосочетание
09.11.1892

Жена: Созинова Евфросиния Григорьевна

г. Котельнич, Николаевская церковь
Witnesses:Поручители жениха: Казаковской волости что был починок Ковригин крестьянин Михаил Ильин Кириллов и запасной рядовой Лука Дмитриев Созинов. Со стороны невесты: Казаковской воловсти что был п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Созинов Михаил

Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
30.03.1896

Сын: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна

Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Кубасова Ольга

Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Созинов Сергей

Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна

Работа или профессия
1917
Починок Ковригин, Котельнический район, Вятская губерния
Сапожник, крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ???

Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Около 1930
заболел и умер рано, примерно в 40 лет
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