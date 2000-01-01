Созинов Николай Михайлович
Место рожденияпочинок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Созинов Михаил
Мать: не указана
починок Ковригин, Казаковская волость, Вятская губерния
Бракосочетание
09.11.1892
г. Котельнич, Николаевская церковь
Witnesses:Поручители жениха: Казаковской волости что был починок Ковригин крестьянин Михаил Ильин Кириллов и запасной рядовой Лука Дмитриев Созинов. Со стороны невесты: Казаковской воловсти что был п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Созинов Михаил
Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
30.03.1896
Сын: Созинов Георгий (Егор) Николаевич
Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна
Починок Ковригин, Казаковская Волость, Котельнический Уезд, Вятская Губерния
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Кубасова Ольга
Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Созинов Сергей
Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна
Работа или профессия
1917
Починок Ковригин, Котельнический район, Вятская губерния
Сапожник, крестьянин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ???
Мать ребёнка: Созинова Евфросиния Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Около 1930
заболел и умер рано, примерно в 40 лет