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Созинов Александр Георгиевич

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Место рождения

д. Оголиха (Котельнический р-н)

Дата рождения

03.03.1925

Дата смерти

Около 06.12.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925

Отец: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Смерть
Около 06.12.1947
Германия, Земля Саксония-Анхальт, округ Галле, г. Галле, р-н Южный
Причина смерти: Погиб | отравлен шнапсом в Германии
Похороны
Неизвестно
Германия, г. Галле, Зюдфридхоф, по улице Хуттен штрасе
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