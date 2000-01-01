Созинов Александр Георгиевич
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения03.03.1925
Дата смертиОколо 06.12.1947
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1925
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Смерть
Около 06.12.1947
Германия, Земля Саксония-Анхальт, округ Галле, г. Галле, р-н Южный
Причина смерти: Погиб | отравлен шнапсом в Германии
Похороны
Неизвестно
Германия, г. Галле, Зюдфридхоф, по улице Хуттен штрасе