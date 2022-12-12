Созинов Николай Георгиевич
Место рожденияд. Оголиха (Котельнический р-н)
Дата рождения10.11.1926
Дата смерти19.12.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926
д. Оголиха (Котельнический р-н)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Созинова Нина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.12.1986
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область