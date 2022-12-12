Созинов Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созинов Николай Георгиевич

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Место рождения

д. Оголиха (Котельнический р-н)

Дата рождения

10.11.1926

Дата смерти

19.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1926

Отец: Созинов Георгий (Егор) Николаевич

Мать: Созинова Екатерина Прокопьевна

д. Оголиха (Котельнический р-н)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созинова Нина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Нина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Нина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Созинова Нина Леонидовна

Смерть
19.12.1986
Юрьево, Котельничский муниципальный район, Кировская область
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