Марфилов Яков Варфоломеев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1800
Дата смерти20.02.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Отец: Варфоломей Андреев
Мать: Татьяна
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1834
Мать ребёнка: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Андреева
Смерть
20.02.1861 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния