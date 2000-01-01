Марфилов Яков Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфилов Яков Варфоломеев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1800

Дата смерти

20.02.1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1769 г.р.

Мать

Вычислено 1766 г.р.

Жена

1798 г.р.

Дети

Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1818 г.р.
Вычислено 1821 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1827 г.р.
Вычислено 1834 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Варфоломей Андреев

Мать: Татьяна

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Марфилов Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Марфилов Матвей Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Марфилов Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Марфилов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1834

Сын: Марфилов Родион Яковлев

Мать ребёнка: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Андреева

Смерть
20.02.1861 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
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