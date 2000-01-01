Марфилов Матвей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфилов Матвей Яковлев

Марфилов Матвей Яковлев

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Марфилов Яков Варфоломеев

Мать: Наталья Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дегтярёва Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Марфилов Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Дочь: Арина Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Авдотья Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Аксинья Матвеева

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858

Сын: Марфилов Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марфилов Егор Матвеев

Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфилова Аграфена Прохорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close