Марфилов Матвей Яковлев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: Марфилов Яков Варфоломеев
Мать: Наталья Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дегтярёва Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Дочь: Арина Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Авдотья Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Аксинья Матвеева
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1858
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марфилова Аграфена Прохорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно