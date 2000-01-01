Саввина (Марфилова) Марья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввина (Марфилова) Марья Матвеева

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Вычислено 1862 г.р.

Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Саввин Василий Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Савин Иван Васильев

Отец ребёнка: Саввин Василий Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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