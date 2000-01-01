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Саввин Василий Семёнов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

04.04.1885

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Жена

Вычислено 1842 г.р.

Дети

Вычислено 1862 г.р.
Вычислено 1875 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: Семён Феоктистов

Мать: Марфа Макарова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Саввина Марья Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Савин Иван Васильев

Мать ребёнка: Саввина Марья Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Сын: Савин Пётр Васильев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
04.04.1885
от чахотки
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