Саввин Василий Семёнов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смерти04.04.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: Семён Феоктистов
Мать: Марфа Макарова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Саввина Марья Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Савин Иван Васильев
Мать ребёнка: Саввина Марья Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Сын: Савин Пётр Васильев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
04.04.1885
от чахотки