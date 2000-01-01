Семён Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Феоктистов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: Феоктист Савельев

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Савин Антип Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Соломонида Семёнова

Мать ребёнка: Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Савин Константин Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Саввин Василий Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Макарова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1845

Сын: Савин Никифор Семёнов

Мать ребёнка: Марфа Макарова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Макарова

Смерть
Неизвестно
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