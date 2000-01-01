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Феоктист Савельев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1756 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

Вычислено 1781 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Савелий Иванов

Мать: Пелагея Данилова

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Саввин Федосей Феоктистов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Дарья Феоктистова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Анна Феоктистова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Семён Феоктистов

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Смерть
1812
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