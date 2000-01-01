Феоктист Савельев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Савелий Иванов
Мать: Пелагея Данилова
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Саввин Федосей Феоктистов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Дарья Феоктистова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Анна Феоктистова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Семён Феоктистов
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Смерть
1812