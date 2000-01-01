Пелагея Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Данилова

Пелагея Данилова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1779 г.р.
Вычислено 1779 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Дочь: Аграфена Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Анна Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Сын: Феоктист Савельев

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Рождение ребёнка
Вычислено 1779

Дочь: Варвара Савельева

Отец ребёнка: Савелий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close