Пелагея Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Дочь: Аграфена Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Анна Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Сын: Феоктист Савельев
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Рождение ребёнка
Вычислено 1779
Дочь: Варвара Савельева
Отец ребёнка: Савелий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Иванов
Смерть
Неизвестно