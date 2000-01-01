Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Саввин Федосей Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Дарья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Анна Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Савельев
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Семён Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Савельев
Смерть
Неизвестно