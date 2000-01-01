Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1803 г.р.
Вычислено 1808 г.р.
Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Сын: Саввин Федосей Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Дарья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Анна Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Семён Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Савельев

Смерть
Неизвестно
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