Саввин Федосей Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Феоктист Савельев
Мать: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дарья Федосеева
Мать ребёнка: Саввина Аксинья Никитина
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Авдотья Федосеева
Мать ребёнка: Саввина Аксинья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саввина Аксинья Никитина
Смерть
Неизвестно