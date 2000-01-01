Саввин Федосей Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саввин Федосей Феоктистов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1781 г.р.

Жена

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Вычислено 1819 г.р.
Вычислено 1832 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Феоктист Савельев

Мать: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дарья Федосеева

Мать ребёнка: Саввина Аксинья Никитина

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Авдотья Федосеева

Мать ребёнка: Саввина Аксинья Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саввина Аксинья Никитина

Смерть
Неизвестно
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