Савин Константин Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: Семён Феоктистов
Мать: Марфа Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Дочь: Данилина Прасковья Константинова
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.
Сын: Савин Алексей Константинов
Мать ребёнка: Савина Февронья Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1866
Сын: Саввин Сергей Константинов
Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова
Рождение ребёнка
15.07.1871
Дочь: Иулиания Константинова
Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Сын: Савин Терентий Константинов
Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Кузьма Константинов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Федосья Ефимова
Смерть
Неизвестно