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Савин Константин Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: Семён Феоктистов

Мать: Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Сын: Савин Егор Константинов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Дочь: Данилина Прасковья Константинова

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.

Сын: Савин Алексей Константинов

Мать ребёнка: Савина Февронья Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1866

Сын: Саввин Сергей Константинов

Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова

Рождение ребёнка
15.07.1871

Дочь: Иулиания Константинова

Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Сын: Савин Терентий Константинов

Мать ребёнка: Савина Федосья Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Кузьма Константинов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Федосья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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