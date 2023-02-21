Савин Егор Константинов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1858
Отец: Савин Константин Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
07.01.1877 ст.
Жена: Савина Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Сын: Савин Кузьма Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Савина Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Мать ребёнка: Савина Мария Иванова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1890
Сын: Савин Дмитрий Егоров
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Мария Иванова
Смерть
Неизвестно