Савин Егор Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Егор Константинов

Савин Егор Константинов

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1839 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: Савин Константин Семёнов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
07.01.1877 ст.

Жена: Савина Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Савин Кузьма Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1886 ст.

Сын: Савин Григорий Егоров

Мать ребёнка: Савина Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Савин Константин Егоров

Мать ребёнка: Савина Мария Иванова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1890

Сын: Савин Дмитрий Егоров

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Мария Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close