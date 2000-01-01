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Савин Алексей Константинов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

16.03.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1864 ст.

Отец: Савин Константин Семёнов

Мать: Савина Февронья Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1885

Дочь: Анисия Алексеева

Мать ребёнка: Савина Пелагея Амплиева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Пелагея Амплиева

Смерть
Неизвестно
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