Савин Алексей Константинов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения16.03.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1864 ст.
Отец: Савин Константин Семёнов
Мать: Савина Февронья Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1885
Дочь: Анисия Алексеева
Мать ребёнка: Савина Пелагея Амплиева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Пелагея Амплиева
Смерть
Неизвестно