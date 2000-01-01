Савина (Шкаева) Пелагея Амплиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавина (Шкаева) Пелагея Амплиева

Савина (Шкаева) Пелагея Амплиева

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1885

Дочь: Анисия Алексеева

Отец ребёнка: Савин Алексей Константинов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Алексей Константинов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close