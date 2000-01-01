Савина (Шкаева) Пелагея Амплиева
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1885
Дочь: Анисия Алексеева
Отец ребёнка: Савин Алексей Константинов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно