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Шкаев Амплей Степанов

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Шкаев Иосиф Амплеев

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Шкаев Яков Амплиев

Мать ребёнка: Шкаева Акилина Карпова

Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.

Дочь: Дарья Амплиева

Мать ребёнка: Шкаева Акилина Карпова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштаненкова Мария Амплиева

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мякинникова Евдокия Амплиева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Пелагея Амплиева

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно