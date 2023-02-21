Шкаев Амплей Степанов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Шкаев Иосиф Амплеев
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Сын: Шкаев Яков Амплиев
Мать ребёнка: Шкаева Акилина Карпова
Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.
Дочь: Дарья Амплиева
Мать ребёнка: Шкаева Акилина Карпова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштаненкова Мария Амплиева
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мякинникова Евдокия Амплиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Пелагея Амплиева
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно