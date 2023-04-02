Шкаева Акилина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.
Сын: Шкаев Яков Амплиев
Отец ребёнка: Шкаев Амплей Степанов
Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.
Дочь: Дарья Амплиева
Отец ребёнка: Шкаев Амплей Степанов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шкаев Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Шкаев Яков Амплиев
Смерть
Неизвестно