Шкаева Акилина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкаева Акилина Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1865 ст.

Сын: Шкаев Яков Амплиев

Отец ребёнка: Шкаев Амплей Степанов

Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.

Дочь: Дарья Амплиева

Отец ребёнка: Шкаев Амплей Степанов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1903

Сын: Шкаев Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Шкаев Яков Амплиев

Смерть
Неизвестно
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