Данилина (Савина) Прасковья Константинова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: Савин Константин Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
19.09.1880
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно