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Савина Федосья Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839

Дата смерти

02.01.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1866

Сын: Саввин Сергей Константинов

Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов

Рождение ребёнка
15.07.1871

Дочь: Иулиания Константинова

Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Сын: Савин Терентий Константинов

Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Константин Семёнов

Смерть
02.01.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от удушья
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