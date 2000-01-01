Савина Федосья Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839
Дата смерти02.01.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1866
Сын: Саввин Сергей Константинов
Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов
Рождение ребёнка
15.07.1871
Дочь: Иулиания Константинова
Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Сын: Савин Терентий Константинов
Отец ребёнка: Савин Константин Семёнов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
от удушья