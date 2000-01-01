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Савин Терентий Константинов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

09.04.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877 ст.

Отец: Савин Константин Семёнов

Мать: Савина Федосья Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Сын: Савин Филипп Терентьев

Мать ребёнка: Савина Степанида Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.?.1908 ст.

Сын: Савин Иван Терентьев

Мать ребёнка: Савина Степанида Ефимова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Степанида Ефимова

Смерть
Неизвестно
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