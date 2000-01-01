Савин Терентий Константинов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения09.04.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.04.1877 ст.
Отец: Савин Константин Семёнов
Мать: Савина Федосья Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Савина Степанида Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.?.1908 ст.
Сын: Савин Иван Терентьев
Мать ребёнка: Савина Степанида Ефимова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Степанида Ефимова
Смерть
Неизвестно