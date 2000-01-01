Савина Степанида Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Степанида Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.

Дочь: Ефимия Терентьева

Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.

Сын: Савин Филипп Терентьев

Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.?.1908 ст.

Сын: Савин Иван Терентьев

Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Терентий Константинов

Смерть
Неизвестно
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