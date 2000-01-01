Савина Степанида Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1901 ст.
Дочь: Ефимия Терентьева
Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.?.1908 ст.
Сын: Савин Иван Терентьев
Отец ребёнка: Савин Терентий Константинов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно