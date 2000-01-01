Марфа Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Савин Антип Семёнов

Отец ребёнка: Семён Феоктистов

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Соломонида Семёнова

Отец ребёнка: Семён Феоктистов

Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Савин Константин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Феоктистов

Рождение ребёнка
Вычислено 1842

Сын: Саввин Василий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Феоктистов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1845

Сын: Савин Никифор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Феоктистов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Феоктистов

Смерть
Неизвестно
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