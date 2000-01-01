Марфа Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Савин Антип Семёнов
Отец ребёнка: Семён Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Соломонида Семёнова
Отец ребёнка: Семён Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Отец ребёнка: Семён Феоктистов
Рождение ребёнка
Вычислено 1842
Отец ребёнка: Семён Феоктистов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1845
Отец ребёнка: Семён Феоктистов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Феоктистов
Смерть
Неизвестно