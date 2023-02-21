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Савин Никифор Семёнов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

02.06.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845

Отец: Семён Феоктистов

Мать: Марфа Макарова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1867

Дочь: Архипова Агафья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Сидорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Савин Иван Никифоров

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Савин Григорий Никифоров

Мать ребёнка: Савина Ефросинья Арсеньева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1883

Дочь: Прасковья Никифорова

Мать ребёнка: Анна Сидорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Дочь: Марфилова Мария Никифорова

Мать ребёнка: Савина Ефросинья Арсеньева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Ефросинья Арсеньева

Смерть
Неизвестно
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