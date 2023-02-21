Савин Никифор Семёнов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения02.06.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1845
Отец: Семён Феоктистов
Мать: Марфа Макарова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1867
Дочь: Архипова Агафья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Сидорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Савин Иван Никифоров
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Мать ребёнка: Савина Ефросинья Арсеньева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1883
Дочь: Прасковья Никифорова
Мать ребёнка: Анна Сидорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.
Дочь: Марфилова Мария Никифорова
Мать ребёнка: Савина Ефросинья Арсеньева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно