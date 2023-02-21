Анна Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1867

Дочь: Архипова Агафья Никифорова

Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов

Рождение ребёнка
12.10.1883

Дочь: Прасковья Никифорова

Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Никифор Семёнов

Смерть
Неизвестно
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