Анна Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1867
Дочь: Архипова Агафья Никифорова
Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов
Рождение ребёнка
12.10.1883
Дочь: Прасковья Никифорова
Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно