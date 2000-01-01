Савина (Балдонова) Ефросинья Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавина (Балдонова) Ефросинья Арсеньева

Савина (Балдонова) Ефросинья Арсеньева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Савин Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1885 ст.

Дочь: Марфилова Мария Никифорова

Отец ребёнка: Савин Никифор Семёнов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Никифор Семёнов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close