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Марфилова (Савина) Мария Никифорова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.08.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885 ст.

Отец: Савин Никифор Семёнов

Мать: Савина Ефросинья Арсеньева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1904

Муж: Марфилов Фёдор Тимофеев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1915

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Марфилов Фёдор Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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