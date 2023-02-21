Марфилова (Савина) Мария Никифорова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения01.08.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1885 ст.
Отец: Савин Никифор Семёнов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
03.11.1904
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.01.1915
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Марфилов Фёдор Тимофеев
Смерть
Неизвестно