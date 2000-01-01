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Савин Иван Никифоров

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Савин Никифор Семёнов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.02.1891 ст.

Жена: Савина Соломония Емельянова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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