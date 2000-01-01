Савин Иван Никифоров
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Вычислено 1872
Отец: Савин Никифор Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.02.1891 ст.
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно