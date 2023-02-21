Савина (Вахтерова) Соломония Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Вахтерова) Соломония Емельянова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.02.1891 ст.

Муж: Савин Иван Никифоров

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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