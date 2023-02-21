Савина (Вахтерова) Соломония Емельянова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.02.1891 ст.
Муж: Савин Иван Никифоров
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно