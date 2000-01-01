Савин Антип Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: Семён Феоктистов
Мать: Марфа Макарова
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Сын: Пётр Антипов
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1853
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Савин Моисей Антипов
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Савин Кузьма Антипов
Мать ребёнка: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Арефиева
Смерть
Неизвестно