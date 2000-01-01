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Савин Антип Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1809 г.р.

Мать

Вычислено 1809 г.р.

Жена

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Вычислено 1851 г.р.
Вычислено 1859 г.р.
Вычислено 1872 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: Семён Феоктистов

Мать: Марфа Макарова

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Сын: Пётр Антипов

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
С 1853
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Савин Моисей Антипов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Савин Кузьма Антипов

Мать ребёнка: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Арефиева

Смерть
Неизвестно
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