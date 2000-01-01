Савин Моисей Антипов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1859
Отец: Савин Антип Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.10.1877
Жена: Савина Ксения Иовлева
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Моисеева
Мать ребёнка: Савина Ксения Иовлева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно