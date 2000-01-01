Савин Моисей Антипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавин Моисей Антипов

Савин Моисей Антипов

avatar

Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1859

Отец: Савин Антип Семёнов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.10.1877

Жена: Савина Ксения Иовлева

Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Моисеева

Мать ребёнка: Савина Ксения Иовлева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close