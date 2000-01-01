Савина (Кеняева) Ксения Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1877
Муж: Савин Моисей Антипов
Рождение ребёнка
15.11.1880
Дочь: Екатерина Моисеева
Отец ребёнка: Савин Моисей Антипов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно