Савина (Кеняева) Ксения Иовлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Кеняева) Ксения Иовлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1877

Муж: Савин Моисей Антипов

Рождение ребёнка
15.11.1880

Дочь: Екатерина Моисеева

Отец ребёнка: Савин Моисей Антипов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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