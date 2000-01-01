Савин Михаил Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савин Моисей Антипов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Савина Ефимия Степанова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Ефимия Степанова
Смерть
Неизвестно