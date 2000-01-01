Савин Михаил Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Михаил Моисеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1859 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савин Моисей Антипов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1913 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Савина Ефимия Степанова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Ефимия Степанова

Смерть
Неизвестно
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