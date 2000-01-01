Савин Кузьма Антипов
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872
Отец: Савин Антип Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Жена: Савина Ирина Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Савина Ирина Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Мать ребёнка: Савина Ирина Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно