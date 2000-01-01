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Савин Кузьма Антипов

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872

Отец: Савин Антип Семёнов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Жена: Савина Ирина Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Савин Аврамий Кузьмин

Мать ребёнка: Савина Ирина Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Сын: Савин Терентий Кузьмин

Мать ребёнка: Савина Ирина Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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