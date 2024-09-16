Савина (Суханова) Ирина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Суханова) Ирина Фёдорова

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
02.02.1890 ст.

Муж: Савин Кузьма Антипов

Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.

Сын: Савин Аврамий Кузьмин

Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.

Сын: Савин Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.

Сын: Савин Терентий Кузьмин

Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов

Смерть
Неизвестно

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