Савина (Суханова) Ирина Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1890 ст.
Муж: Савин Кузьма Антипов
Рождение ребёнка
28.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов
Рождение ребёнка
21.03.1894 ст.
Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов
Рождение ребёнка
26.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Савин Кузьма Антипов
Смерть
Неизвестно