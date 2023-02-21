Савин Иван Васильев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: Саввин Василий Семёнов
Мать: Саввина Марья Матвеева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Денисова Дарья Иванова
Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.
Сын: Савин Сысой Иванов
Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1903
Сын: Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Татьяна Фёдорова
Смерть
Неизвестно