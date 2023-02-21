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Савин Иван Васильев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: Саввин Василий Семёнов

Мать: Саввина Марья Матвеева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Денисова Дарья Иванова

Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.

Сын: Савин Сысой Иванов

Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
04.?.1903

Сын: Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Савина Татьяна Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Татьяна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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