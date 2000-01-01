Савина (Акимкина) Татьяна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Акимкина) Татьяна Фёдорова

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1886

Дочь: Денисова Дарья Иванова

Отец ребёнка: Савин Иван Васильев

Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.

Сын: Савин Сысой Иванов

Отец ребёнка: Савин Иван Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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