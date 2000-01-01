Савина (Акимкина) Татьяна Фёдорова
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1886
Дочь: Денисова Дарья Иванова
Отец ребёнка: Савин Иван Васильев
Рождение ребёнка
05.07.1888 ст.
Сын: Савин Сысой Иванов
Отец ребёнка: Савин Иван Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Иван Васильев
Смерть
Неизвестно