Савин Пётр Васильев
Место рожденияс.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Дата рожденияВычислено 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1875
Отец: Саввин Василий Семёнов
Мать: не указана
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1894
Жена: Савина Татьяна Андреева
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Савин Алексей Петров
Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савина Домна Фёдорова
Смерть
Неизвестно