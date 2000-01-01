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Савин Пётр Васильев

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Место рождения

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

Вычислено 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875

Отец: Саввин Василий Семёнов

Мать: не указана

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
28.01.1894

Жена: Савина Татьяна Андреева

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Савин Алексей Петров

Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Савина Домна Фёдорова

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Домна Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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