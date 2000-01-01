Савина Домна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Домна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911

Сын: Савин Алексей Петров

Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Пётр Васильев

Смерть
Неизвестно
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