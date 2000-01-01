Савина Домна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1911
Сын: Савин Алексей Петров
Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Савин Пётр Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Пётр Васильев
Смерть
Неизвестно